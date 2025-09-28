Тренеры центра за годы его работы подготовили больше 50 тыс. воспитанников, сообщил мэр Москвы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Центр спорта и образования "Самбо-70" с 55-летием и отметил, что за эти годы его выпускниками стали олимпийские чемпионы и многие известные спортсмены.

"Выпускники "Самбо-70" - олимпийские чемпионы и призеры международных первенств. Это фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, гимнастки Мария Пасека и Виктория Листунова, дзюдоисты Дмитрий Носов и Расул Бокиев и многие другие известные спортсмены", - сообщил мэр в своем канале в Max.

Тренеры центра за годы его работы подготовили больше 50 тыс. воспитанников, отметил мэр. Среди них свыше 1,9 тыс. мастеров спорта, 160 мастеров спорта международного класса, 63 заслуженных мастера спорта СССР и России. Сейчас подготовку по 22 видам спорта проходят более 12 тыс. человек, с которыми работают 260 наставников.

Мэр добавил, что главная особенность "Самбо-70" заключается в методике совмещения тренировочного и образовательного процессов, когда с учеником одновременно работают и тренер, и учитель.

"От всей души поздравляю спортсменов и их тренеров - гордость нашего города. Желаю удачи и ярких побед", - заключил Собянин.