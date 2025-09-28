TV2: в FIS хотели допустить российских спортсменов до участия в отборе на Олимпиаду

Ранее решение по этому вопросу отложили до 21 октября

ТАСС, 28 сентября. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры. Об этом сообщил телеканал TV2.

24 сентября прошел совет FIS, на котором обсуждался вопрос допуска россиян на Олимпиаду. По его итогам телеканал NRK сообщил, что решение по этой теме отложили до 21 октября.

"FIS хотела и верила, что возвращение [россиян] будет подтверждено на этой неделе. Но члены совета разошлись во мнениях настолько сильно, что на заседании не удалось принять решение, хотя оно обсуждалось долгое время. Если не будет достигнуто согласие [в октябре], все может быть решено голосованием", - говорится в материале.

Как отмечает TV2, положительное решение позволит российским спортсменам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь.

19 сентября спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах. Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии. Большинство федераций оставили отстранение спортсменов из России в силе. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты.