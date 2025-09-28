У пловца Ямшанова едва не выступили слезы, когда в честь него в Гяндже звучал гимн России

Российский спортсмен выиграл золото в комплексном плавании на 200 метров и серебро - на 100 метров брассом

ГЯНДЖА /Азербайджан/, 28 сентября. /ТАСС/. Российский пловец Илья Ямшанов, выигравший золото Игр стран СНГ, испытал непередаваемые чувства, когда в честь него на церемонии награждения звучал гимн РФ. Об этом Ямшанов рассказал ТАСС.

28 сентября в Гяндже стартовал турнир по плаванию. Ямшанов в первый день соревнований выиграл золото в комплексном плавании на 200 метров и серебро - на 100 метров брассом.

"Когда играл гимн России, внутри ощущал гордость, чуть ли не до слез пробрало, было очень приятно, - признался Ямшанов. - Не передать словами всю полноту чувств, когда ты стоишь с золотой медалью на пьедестале и играет гимн твоей страны. Это самое лучшее чувство, которое может быть".

"Это мой первый международный старт в жизни. Общение со спортсменами из других стран очень важно, как и обмен опытом. Такие турниры более мотивируют нас, чем наши всероссийские соревнования, где ты всех своих соперников очень хорошо знаешь и практически не волнуешься перед выступлением. Тут, конечно, есть небольшой мандраж, приятный от того, что ты представляешь честь своей страны и нельзя ее подвести, поэтому работаешь на максимум", - добавил спортсмен.

Ямшанов в Гяндже сначала стал обладателем серебряной медали в брассе, а затем выиграл золото в комплексном плавании. "На эти Игры приехали сильные ребята из других стран, которых нельзя недооценивать. Тут нет такого, что сборная России приехала и обыгрывает всех в одну калитку. Конечно, в лучших своих ожиданиях у меня было завоевание сегодня двух золотых медалей, но другие ребята тоже сильные, повторюсь. У меня еще будут старты в другие дни, надеюсь пополнить свою медальную копилку", - сказал спортсмен.

"Моя самая большая мечта - золото Олимпийских игр. Будем стараться", - заключил Ямшанов.