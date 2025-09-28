Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Россиянин в двух сетах победил испанца Алехандро Давидовича-Фокину

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Медведева (8-й номер посева). В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (2) и французом Корентеном Муте (без номера посева).

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Давидовичу-Фокине 26 лет, он располагается на 20-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. Лучшим результатом испанского теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который не принимает в нем участия.