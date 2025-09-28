Игроки казанского клуба поддержали голкипера после его ошибки в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" поддержали вратаря Евгения Ставера после грубой ошибки, он является отличным голкипером и похож на чемпиона мира немца Мануэля Нойера. Об этом ТАСС рассказал австрийский нападающий "Рубина" Дардан Шабанхаджай.

В субботу "Рубин" на выезде уступил московскому "Локомотиву" (0:1) в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы пропустили после грубой ошибки Ставера, в конце матча гол Шабанхаджая был отменен из-за офсайда.

"Я разочарован, что мой гол не засчитали. Но я надеюсь, что будущее будет более удачным. Что касается пропущенного мяча, то так может случиться с каждым. Евгений Ставер - блестящий вратарь, он спасал нас несколько раз в матче с "Локомотивом". Конечно, мы в команде поддержали его, всегда так делаем, мы любим и ценим его. Это прекрасный человек, желаю ему всего наилучшего".

"Он не извинялся, но мы и не нуждаемся в этом. Он спасает наши ворота постоянно, такое могло случиться и с Мануэлем Нойером, и с Джанлуиджи Буффоном, с каждым. Конечно, Ставер похож на Нойера, к тому же и немецкое произношение - Ставер, Нойер", - добавил Шабанхаджай.