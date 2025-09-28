Решение было принято на исполкоме ФФККР

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Светлана Бажанова стала генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Данное решение было принято на исполкоме ФФККР 28 сентября. На этом посту она сменила Александра Когана, который занял должность генерального секретаря, советника президента.

Бажановой 52 года. В 1994 году она выиграла Олимпийские игры на дистанции 3 000 метров по конькобежному спорту. Также на ее счету серебряная (1994) и бронзовые (1993, 1998) медали чемпионатов Европы.

Когану 70 лет, он работает в ФФККР с 2010 года. Пост генерального директора организации занимал с 2014 года. В 2022 году был исполняющим обязанности президента ФФККР.