Он покинул пост гендиректора ФФККР и занял должность генерального секретаря организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Александр Коган, который теперь занимает должность генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в большей степени будет заниматься в организации вопросами, связанными с международной повесткой. Об этом он заявил журналистам.

28 сентября Светлана Бажанова сменила Когана на посту гендиректора ФФККР. Коган, занимавший эту должность с 2010 года, занял должность генерального секретаря организации.

"В развитии фигурного катания все остается по-прежнему, - сказал Коган. - Мы работаем, как и работали вместе. Есть смысл, наверное, акцентироваться несколько на других вопросах, которые сейчас возникают перед фигурным катанием, в том числе и в нашей стране, и за рубежом. И разделить, наверное, какие-то вещи, которыми я занимался в большей степени. И это отвлекало внимание от самого фигурного катания как такового".

"В большей степени да", - ответил Коган на вопрос, будет ли он больше времени уделять международной политике на новом посту.