Дегтярев заявил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления статуса ОКР

Глава Олимпийского комитета России отметил, что "все идет по плану"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР) будет рассмотрен и выставлен на голосование на ближайших исполкомах Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом журналистам на марафоне "Знание. Первые" заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

19 сентября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд сообщил, что организация продолжает общение с ОКР по вопросу восстановления членства.

"Мы коммуникацию наладили, и лично я был в Лозанне, - сказал Дегтярев. - Там работают наши адвокаты, мы постоянно судимся. Мы заявляем, что не надо увязывать спорт с политикой и вооруженными конфликтами. Постоянно что-то происходит в мире. Дискриминация по национальному признаку, которая очевидно проводится, это путь в никуда".

"Перспективы [на восстановление статуса] есть, - добавил он. - [Главу МОК] Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провел встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался. Он будет вынесен на ближайших исполкомах. Все идет по плану, мы подготовили еще рад исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет".

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.

27 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за полноценное восстановление членства Паралимпийского комитета (ПКР) в организации.

