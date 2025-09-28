Ранее Далер Кузяев дебютировал в составе "Рубина"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полузащитник казанского "Рубина" Далер Кузяев является хорошим футболистом, он усилит команду. Такое мнение ТАСС высказал австрийский нападающий "Рубина" Дардан Шабанхаджай.

32-летний Кузяев присоединился к "Рубину" в четверг, стороны заключили контракт до лета 2026 года. В матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги с московским "Локомотивом" (0:1) полузащитник дебютировал за команду.

"Трансфер Далера Кузяева - отлично. Он является хорошим футболистом. Мы счастливы, что он присоединился к нам", - сказал Шабанхаджай.

Последние два сезона Кузяев провел во французском "Гавре". Ранее он выступал за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик", грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") и петербургский "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России. За сборную России он провел 51 матч и забил 3 гола.