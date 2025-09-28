Дегтярев ожидает золотых медалей от фигуристов Петросян и Гуменника на Олимпиаде

Министр спорта отметил, что он испытал гордость, радость и удовлетворение от выступления спортсменов в отборочном турнире

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ожидает золотых медалей от российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде. Об этом Дегтярев заявил журналистам на марафоне "Знание. Первые".

"Такие же эмоции от их побед. Гордость, радость и удовлетворение. Мы отвоевали право участвовать в Олимпийских играх. Сейчас они пройдут подготовительный период и будем желать только золота", - сказал Дегтярев.

Петросян и Гуменник стали победителями квалификационного турнира в одиночном катании и завоевали олимпийские лицензии. Спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Олимпиада 2026 года пройдет в Италии.