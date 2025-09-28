Фигурист Дикиджи отметил, что на контрольных прокатах выполнил все задуманное

Контрольные прокаты в Санкт-Петербурге завершатся 28 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи на контрольных прокатах сделал все, как и хотел. Об этом он рассказал журналистам.

Дикиджи исполнил три четверных прыжка и сделал "бабочку" на сальхове.

"Я хотел сделать акцент больше на программе, так как здесь [на прокатах] не сильно нужна техническая часть. Думаю, что хотел, то выполнил", - сказал Дикиджи.

"На каких этапах выступлю? Казань и Омск. До этапов Гран-при? Мемориал Панина-Коломенкина в Петербурге, буду там выступать уже с каскадами всеми", - добавил Дикиджи.

