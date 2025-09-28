По словам министра спорта, спортсменов не надо ругать, так как они не сами выбрали выступать без флага и гимна

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спортсменов с нейтральным статусом нужно поддерживать, а не ругать. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на марафоне "Знание. Первые".

"Нам надо поддерживать спортсменов, а не ругать. Они наши, они граждане России, они привозят медали сюда. То, что их лишили флага и гимна, это не их выбор. Болеем за наших", - сказал Дегтярев.

Ранее стало известно, что российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в 2026 году. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).