По словам фигуриста, падение случилось после того, как он поправлял конек и зубцом зацепился за лед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Фигурист Даниил Самсонов стал еще больше нервничать после того, как упал на льду во время выхода на произвольную программу на контрольных прокатах. Об этом он рассказал журналистам.

"Может, это падение взбодрило? Мне так не казалось, что меня взбодрило, я, наоборот, еще больше нервничать стал после этой ситуации. Я просто поправлял конек, зубцом зацепился за лед. В любом случае мысли были другие после того, как упал в начале. Как настраивала Светлана Владимировна, то, что она сказала, то и было", - рассказал Самсонов.

Контрольные прокаты завершатся 28 сентября.