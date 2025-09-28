Глава ФСБР отметил отсутствие Абдулрашида Садулаева, который не выступал на турнире из-за отказа в визе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские борцы вольного стиля могли завоевать больше медалей на чемпионате мира в Хорватии, если бы не было объективных проблем. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чемпионате мира по борьбе проходил в Хорватии с 13 по 21 сентября. Российские борцы вольного стиля завоевали три медали. Золото в весовой категории до 61 кг на счету Заура Угуева, серебряную медаль завоевал Аманула Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг), бронзовым призером турнира стал Заурбек Сидаков (до 74 кг). Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не смог выступить на турнире из-за отказа в визе.

"Если быть формалистами, план не выполнили, - сказал Мамиашвили. - Но это не значит, что мы себе скажем, что выступили удовлетворительно и идем дальше. При этом были объективные проблемы. Понятно, что нет в команде лидера - Садулаева. Сидаков попал на 15-20 секунд в глубочайший нокаут, но это борьба".