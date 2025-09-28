ЦСКА вышел на первое место в РПЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Игорь Дивеев. На 83-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Балтики" Кевин Андраде.
"Балтика" впервые проиграла в нынешнем сезоне РПЛ. При этом клуб установил рекорд РПЛ по длительности беспроигрышной серии на старте сезона среди новичков высшего дивизиона (9).
ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, у команды 21 очко. "Балтика" расположилась на 5-й строчке с 17 очками.
В следующем туре ЦСКА дома встретится в московском дерби со "Спартаком", "Балтика" примет махачкалинское "Динамо". Обе встречи состоятся 5 октября. Также командам 1 октября предстоит провести матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Армейцы в гостях сыграют с московским "Локомотивом", балтийцы дома встретятся с тольяттинским "Акроном".
1
ЦСКА
10
6
3
1
21
19
8
11
2
"Локомотив"
10
5
5
0
20
21
13
8
3
"Краснодар"
10
6
2
2
20
20
7
13
4
"Зенит"
10
5
4
1
19
20
9
11
5
"Балтика"
10
4
5
1
17
13
6
7
6
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
7
"Ахмат"
10
4
3
3
15
14
11
3
8
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
9
"Рубин"
10
4
3
3
15
13
15
-2
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
10
2
4
4
10
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
9
2
3
4
9
5
11
-6
13
"Оренбург"
10
1
4
5
7
13
21
-8
14
"Акрон"
10
1
4
5
7
12
17
-5
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
9
0
1
8
1
5
24
-19