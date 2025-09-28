28 сентября, 16:33
Футбол в России

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ

Полузащитник "Балтики" Максим Петров и защитник ЦСКА Мойзес. Сергей Савостьянов/ ТАСС
В 10-м туре чемпионата России армейцы обыграли "Балтику", нанеся калининградской команде первое поражение в сезоне

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Игорь Дивеев. На 83-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Балтики" Кевин Андраде.

"Балтика" впервые проиграла в нынешнем сезоне РПЛ. При этом клуб установил рекорд РПЛ по длительности беспроигрышной серии на старте сезона среди новичков высшего дивизиона (9).

ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, у команды 21 очко. "Балтика" расположилась на 5-й строчке с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА дома встретится в московском дерби со "Спартаком", "Балтика" примет махачкалинское "Динамо". Обе встречи состоятся 5 октября. Также командам 1 октября предстоит провести матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Армейцы в гостях сыграют с московским "Локомотивом", балтийцы дома встретятся с тольяттинским "Акроном".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

ЦСКА

10

6

3

1

21

19

8

11

2

"Локомотив"

10

5

5

0

20

21

13

8

3

"Краснодар"

10

6

2

2

20

20

7

13

4

"Зенит"

10

5

4

1

19

20

9

11

5

"Балтика"

10

4

5

1

17

13

6

7

6

"Динамо" М

10

4

3

3

15

15

12

3

7

"Ахмат"

10

4

3

3

15

14

11

3

8

"Спартак"

9

4

3

2

15

14

14

0

9

"Рубин"

10

4

3

3

15

13

15

-2

10

"Крылья Советов"

10

3

3

4

12

16

19

-3

11

"Ростов"

10

2

4

4

10

8

12

-4

12

"Динамо" Мх

9

2

3

4

9

5

11

-6

13

"Оренбург"

10

1

4

5

7

13

21

-8

14

"Акрон"

10

1

4

5

7

12

17

-5

15

"Пари НН"

9

2

0

7

6

8

17

-9

16

"Сочи"

9

0

1

8

1

5

24

-19

  

