ЦСКА вышел на первое место в РПЛ

В 10-м туре чемпионата России армейцы обыграли "Балтику", нанеся калининградской команде первое поражение в сезоне

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Игорь Дивеев. На 83-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Балтики" Кевин Андраде.

"Балтика" впервые проиграла в нынешнем сезоне РПЛ. При этом клуб установил рекорд РПЛ по длительности беспроигрышной серии на старте сезона среди новичков высшего дивизиона (9).

ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, у команды 21 очко. "Балтика" расположилась на 5-й строчке с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА дома встретится в московском дерби со "Спартаком", "Балтика" примет махачкалинское "Динамо". Обе встречи состоятся 5 октября. Также командам 1 октября предстоит провести матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Армейцы в гостях сыграют с московским "Локомотивом", балтийцы дома встретятся с тольяттинским "Акроном".