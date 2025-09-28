Фигуристка Горбачева выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве

Также спортсменка выступит на мемориале Панина-Коломенкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева в нынешнем сезоне выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве. Об этом она рассказала журналистам.

"Я буду выступать на этапах Гран-при в Красноярске и Москве. На мемориале Панина-Коломенкина тоже буду выступать. Какой контент нужен, чтобы быть конкурентоспособной? Не могу сказать, что есть определенный контент, при котором точно будет лидерство. Это совокупность всего", - сказала Горбачева.

Горбачевой 18 лет, она является бронзовым призером чемпионата России.

Контрольные прокаты завершатся 28 сентября.