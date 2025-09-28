Тренер рассказал, с какими сложностями сталкиваются российские батутисты после возвращения

По словам вице-президента Федерации гимнастики России, старшего тренера национальной сборной Николая Макарова, спортсмены пока не готовы справиться с современными требованиями к программам

ВАРНА /Болгария/, 28 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российские мастера прыжков на батуте пока не готовы справиться с современными требованиями к программам. Об этом ТАСС на Кубке мира по прыжкам на батуте в Варне рассказал вице-президент Федерации гимнастики России, старший тренер национальной сборной и член технического комитета Международной федерации гимнастики Николай Макаров.

"В соревнованиях по прыжкам на батуте изменились правила, изменилась оценка трудности многих элементов, прежде всего тройных сальто и вращений, но, к сожалению, мы по этому пути пошли с опозданием, и теперь приходится догонять, быстрее идти по пути усложнения программ, прежде всего в подготовке мужчин, которые нестабильны и допускают много ошибок. А у девушек все в порядке - они в лидерах", - сказал Макаров.

Член технического комитета Международной федерации гимнастики отметил, что за время отсутствия российских спортсменов на соревнованиях заметно ухудшилось качество судейства. "По моим наблюдениям, судейство на соревнованиях стало хуже, арбитрам не хватает профессионализма. Многие из них не понимают и не могут отличить отличное выступление от хорошего, хорошее от удовлетворительного, вероятно, что это связано с недоработками технического комитета, членом которого я не так давно стал. Надо разбираться, что происходит, но, похоже, проблемы здесь глобальные", - отметил Макаров.

Визовый вопрос

Макаров рассказал, что главная трудность, с которой сталкиваются российские спортсмены, отправляясь на международные состязания, - это проблема с оформлением виз.

"На соревнованиях отношение к нашим спортсменам великолепное - все дружат, не делят на врагов и неврагов. А вот с визами сложно. Каждый раз возникает непонятная гонка и вопросы: дадут визу или не дадут, если дадут, то когда? Нам на следующей неделе надо быть на турнире во Франции, но пять человек, которые должны вылетать из России в среду, еще делают визы. Может быть, в понедельник успеют ее получить, но ситуация нервная. Конкретно нашей группе было чуть легче, мы получили визу через Германию на ограниченный срок, но многократную, поэтому смогли лететь в Германию, Болгарию и во Францию. Сейчас предстоит подавать документы на визу в Испанию, может быть, дадут на более длительный срок", - рассказал собеседник ТАСС.

Макаров выразил надежду, что нейтральный статус, который сейчас получают российские спортсмены на международных состязаниях, будет изменен. "Нам хочется, чтобы этот вопрос был решен максимально быстро, но это зависит от МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) и нашей международной федерации. Кстати, наша федерация уже сейчас сделала большой шаг вперед, нас допустили к командным соревнованиям, разрешили выступать в синхронных прыжках, чего пока нет во многих других видах спорта. Словом, большой шаг уже сделан, это хорошо", - отметил он.

Условия для победы нормальные

Николай Макаров сообщил, что объединенная Федерации гимнастики России во главе с Олегом Белозеровым обеспечила спортсменов всем необходимым: "Мы на достойном уровне поддерживаем всех спортсменов, которые хотят показать результат. У нас есть спонсоры, хорошее материальное обеспечение и на тренировках, и на соревнованиях, хорошие призовые. С нашей стороны все стимулирующие методы задействованы. Поэтому дело осталось только за тренерами и спортсменами".

В то же время специалист отметил сложности на уровне детско-юношеских спортивных школ и их материально-технической базы. "Есть сложности с залами для тренировок и состязаний, в том числе в Санкт-Петербурге, где тренировки проходят в старом зале на Садовой улице, где ряд ведущих спортсменов, которые входят сборную страны, прыгают в захолустном месте вместе с крысами, и потолок там очень низкий. Печально слышать", - посетовал Макаров.