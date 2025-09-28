Нападающий "Вашингтона" Овечкин провел полноценную тренировку на льду

Ранее российский хоккеист занимался в бесконтактном джерси

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел полноценную тренировку на льду. Об этом сообщает журналистка Кэти Адлер на своей странице в соцсети X.

Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против "Бостона" (2:5) и "Филадельфии" (5:1), которые прошли 22 и 26 сентября соответственно.

На видео, опубликованном журналисткой, Овечкин отрабатывает броски по воротам и тренируется без бесконтактного джерси.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы, Карбери сообщил, что повреждение не представляет серьезной опасности. 19 и 20 сентября хоккеист не принимал участия в тренировках, позднее Овечкин проводил тренировки на льду, занимаясь отдельно от команды в бесконтактном джерси.

До конца предсезонного отрезка "Вашингтон" проведет четыре игры. Две из них команда сыграет на выезде: против "Нью-Джерси" (28 сентября) и "Коламбуса" (1 октября). Позднее "Вашингтон" примет "Бостон" (3 октября) и "Коламбус" (5 октября).