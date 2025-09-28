Акатьева отметила, что очень переживала за выступавшую в Пекине Петросян

Фигуристка Аделия Петросян выиграла квалификационный турнир в одиночном катании и завоевала олимпийскую лицензию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева очень переживала за Аделию Петросян во время олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Об этом Акатьева рассказала журналистам.

Петросян выиграла квалификационный турнир в одиночном катании и завоевала олимпийскую лицензию.

"Очень волновались [за Аделию], кричали. Про отбор - в первый день было очень страшно. Смотрели на большом экране у нас на льду, все собрались. Очень хотелось, чтобы и Аделия, и Петя [Гуменник] смогли показать должным образом свои программы, они большие молодцы. Лучи поддержки им", - сказала Акатьева.

"Эмоции очень классные, в начале волновалась сильно, первый раз в сезоне хочется показать программы хорошо, не подвести тренеров, себя. Подготовка проводилась все лето. По ходу программы я отпустила и старалась просто быть в моменте", - поделилась Акатьева после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты в Санкт-Петербурге завершатся 28 сентября.