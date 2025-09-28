В активе российских спортсменов 11 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды

ГЯНДЖА /Азербайджан/, 28 сентября. /ТАСС/. Сборная России уверенно лидирует в командном зачете после второго медального дня Игр стран СНГ в Азербайджане. На счету российских спортсменов 13 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

В воскресенье копилка российской команды пополнилась 11 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями. Награды высшего достоинства завоевали пловцы Анастасия Чернышова, Дмитрий Кравцов, Евгения Садовникова, Мария Яковлева, Илья Ямшанов, Анастасия Кобзарь, Александр Филипец, эстафетная смешанная команда 4х100 м вольным стилем, а также мастера стендовой стрельбы Илья Кушагин и Елизавета Евграфова, победившие в смешанных соревнованиях, Евгений Васиков и Евгений Досов, выигравшие мужской парный турнир по настольному теннису, и победительницы женского парного турнира Злата Терехова и Амина Илимбетова.

Днем ранее 2 золотые награды завоевали мужская и женская сборные России по настольному теннису, которым не было равных в командных состязаниях.

Второе место в медальном зачете занимают спортсмены из Белоруссии (1-5-5), третье - сборная Азербайджана (0-4-4).

Открытие III Игр стран СНГ пройдет в воскресенье вечером на городском стадионе Гянджи. Соревнования продлятся до 8 октября.