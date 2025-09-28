Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Отобравшаяся на Олимпиаду 2026 года российская фигуристка Аделия Петросян надеется, что будет заранее знать, будет ли ее сопровождать тренер перед выходом на короткую и произовольную программы Игр. Об этом она рассказала журналистам.

На олимпийском отборе Петросян не сопровождали тренеры во время разминки, а также перед прокатами и после них.

"Надеюсь, я заранее буду об этом знать, а не так - впритык", - сказала Петросян.

