Петросян отреагировала на информацию о своем желании сняться с отбора на Игры

Ранее тренер Этери Тутберидзе сообщила, что у фигуристки было желание отказаться от участия в олимпийском отборочном турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России фигуристка Аделия Петросян не хотела участвовать в олимпийском отборочном турнире в Пекине, но рада, что нашлись люди, которые убедили ее выступить на соревнованиях. Об этом она рассказала журналистам после выступления с произвольной программой на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

20 сентября 18-летняя Петросян стала победительницей олимпийского отборочного турнира в Пекине и завоевала путевку на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. По словам тренера спортсменки Этери Тутберидзе, Петросян намеревалась отказаться от участия в турнире.

"Если бы я не выступила, было бы плохо. Надо использовать шанс, как бы ни хотелось бросить все, представлять, чем ты можешь заняться. Но, к счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить", - сказала Петросян.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.