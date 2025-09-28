Ранее спортсмены неоднократно пытались исполнить элемент, но на соревнованиях он получался с помарками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, чисто исполнили четверной выброс на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены выполнили чистый четверной выброс сальхов. Ранее спортсмены неоднократно пытались исполнить элемент, на соревнованиях он получался с помарками.

Бойковой 23 года, Козловскому 25 года. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара выиграла чемпионат Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали турнира.