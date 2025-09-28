Встреча завершилась со счетом 25:24

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над красноярским "Енисеем-СТМ" в первом полуфинальном матче чемпионата России по регби. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 4 615 зрителей.

Матч завершился со счетом 25:24.

Ответная встреча пройдет 4 октября в Красноярске. Победитель по сумме двух матчей выйдет в финал, проигравший сыграет за третье место.

"Динамо" впервые вышло в полуфинал чемпионата России. По итогам регулярного чемпионата столичная команда заняла 4-е место, "Енисей-СТМ" стал 1-м. "Динамо" впервые провело домашний матч на "ВТБ-Арене".

В другом полуфинале встречаются казанский клуб "Стрела - Ак Барс" и "Красный Яр" из Красноярска. Первая встреча завершилась со счетом 44:13 в пользу команды из Казани.