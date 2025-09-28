МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" сыграли вничью со счетом 0:0 с "Динамо" из Махачкалы в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Каспийске.
"Сочи" остается единственной командой РПЛ, не побеждавшей в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету сочинцев две ничьих и восемь поражений. При этом "Сочи" прервал серию из семи поражений подряд во всех турнирах и впервые не проиграл при Игоре Осинькине, который 4 сентября возглавил команду, сменив Роберта Морено.
"Сочи" остался на 16-м месте, на счету команды 2 очка. Махачкалинское "Динамо" находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре "Сочи" примет "Пари НН", махачкалинское "Динамо" в гостях встретится с "Балтикой". Обе игры состоятся 5 октября.
1
ЦСКА
10
6
3
1
21
19
8
11
2
"Локомотив"
10
5
5
0
20
21
13
8
3
"Краснодар"
10
6
2
2
20
20
7
13
4
"Зенит"
10
5
4
1
19
20
9
11
5
"Балтика"
10
4
5
1
17
13
6
7
6
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
7
"Ахмат"
10
4
3
3
15
14
11
3
8
"Спартак"
9
4
3
2
15
14
14
0
9
"Рубин"
10
4
3
3
15
13
15
-2
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
10
2
4
4
10
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
10
2
4
4
10
5
11
-6
13
"Оренбург"
10
1
4
5
7
13
21
-8
14
"Акрон"
10
1
4
5
7
12
17
-5
15
"Пари НН"
9
2
0
7
6
8
17
-9
16
"Сочи"
10
0
2
8
2
5
24
-19