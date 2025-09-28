На счету команды 2 очка после 10 туров

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" сыграли вничью со счетом 0:0 с "Динамо" из Махачкалы в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Каспийске.

"Сочи" остается единственной командой РПЛ, не побеждавшей в текущем розыгрыше чемпионата России. На счету сочинцев две ничьих и восемь поражений. При этом "Сочи" прервал серию из семи поражений подряд во всех турнирах и впервые не проиграл при Игоре Осинькине, который 4 сентября возглавил команду, сменив Роберта Морено.

"Сочи" остался на 16-м месте, на счету команды 2 очка. Махачкалинское "Динамо" находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре "Сочи" примет "Пари НН", махачкалинское "Динамо" в гостях встретится с "Балтикой". Обе игры состоятся 5 октября.