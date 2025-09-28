Допинг-проба трехкратного чемпиона России лыжника Парфенова дала положительный результат

В пробе спортсмена был обнаружен мельдоний

ТАСС, 28 сентября. В допинг-пробе лыжника Андрея Парфенова был обнаружен мельдоний. Об этом сообщила пресс-служба команды "Лыжные гонки 47".

Отмечается, что следы запрещенного вещества немного превысили допустимые значения.

"Движение всегда придерживалось принципов честности и уважения к антидопинговым стандартам. Уверены, что ситуация будет разрешена в рамках законодательства и спортивной этики, и готовы работать над всеми необходимыми шагами для прояснения ситуации", - говорится в заявлении команды.

Парфенову 37 лет, лыжник дважды становился чемпионом России в спринте (2015, 2019), один раз в командном спринте (2019). Также спортсмен участвовал в чемпионатах мира, в 2009 году занял четвертое место в командном спринте.