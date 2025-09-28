Бывшему вратарю сборной Испании было 88 лет

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Шестикратный чемпион Испании в составе мадридского "Реала" Хосе Аракистайн умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Реал", его президент и совет директоров хотели бы выразить свои глубочайшие сожаления в связи со смертью Хосе Аракистайна, одного из величайших вратарей в нашей истории", - говорится в заявлении.

Аракистайн провел за "Реал" 97 матчей с 1961 по 1968 год, за это время он выиграл один Кубок европейских чемпионов, шесть титулов чемпиона Испании и один Кубок Испании.

Футболист был игроком сборной Испании и входил в состав национальной команды, которая участвовала в чемпионате мира 1962 года в Чили.