ЦСКА со счетом 7:2 разгромил "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 7:2 одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 6 776 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Бучельников (26-я, 51-я и 54-я минуты), Николай Коваленко (29, 30, 38) и Иван Дроздов (53). У проигравших отличились Райли Савчук (9) и Андрей Чивилев (21). После второго гола "Лады" вратаря ЦСКА Спенсера Мартина заменил Дмитрий Гамзин.

"Лада" проиграла восьмой матч подряд. 19 сентября пост главного тренера "Лады" покинул Борис Миронов. На эту должность был назначен Павел Десятков, под его руководством тольяттинская команда потерпела три поражения.

ЦСКА набрал 11 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Лада" располагается на последней, 11-й строчке на Западе с 3 очками после 9 игр.

В следующем матче ЦСКА 3 октября примет магнитогорский "Металлург". "Лада" 30 сентября на выезде встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 9 5 1 1 0 1 0 1 32-16 15 2 "Торпедо" 8 4 2 0 0 1 0 1 25-16 13 3 "Динамо" Мн 8 4 1 0 1 1 0 1 23-17 12 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 ЦСКА 10 5 0 0 1 0 0 4 31-29 11 6 СКА 8 4 1 0 0 1 0 2 29-21 11 7 "Спартак" 9 2 0 1 1 2 0 3 26-31 9 8 "Динамо" М 8 1 1 2 1 0 0 3 22-28 9 9 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 10 "Сочи" 8 1 0 2 0 1 0 4 18-26 7 11 "Лада" 9 1 0 0 1 0 0 7 17-43 3