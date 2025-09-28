В "Спартаке" объяснили отсутствие Самошникова в заявке на матч РПЛ с "Пари НН"

Встреча 10-го тура пройдет на "Лукойл-Арене"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Спартака" Илья Самошников пока не набрал оптимальную форму после болезни, поэтому он пропускает матч 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч пройдет на "Лукойл-Арене" в воскресенье и начнется в 19:30 мск. Самошников заболел перед матчем восьмого тура РПЛ с московским "Динамо" (2:2).

"Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния", - сообщили в клубе.

"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 9 матчах.