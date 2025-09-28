Турнир прошел 28 сентября в Браззавиле

ПРЕТОРИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Национальный турнир имени олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, который прошел в Республике Конго, является возможностью создать сильную гимнастическую школу в стране. Об этом ТАСС заявил президент международной некоммерческой организации Africa Centurn Жоселин-Патрик Мандзела.

Турнир прошел 28 сентября в Браззавиле. В соревнованиях приняли участие сильнейшие юные спортсмены со всей страны, мероприятие посетили посол РФ Ильяс Искандаров, президент Федерации гимнастики Республики Конго Клодин Ноэль Миакассисса, президент Молодежного консультативного совета Крайст Каба Мбоко, представители министерства спорта, мэрии города Браззавиль и различных спортивных федераций.

"Второй национальный турнир по гимнастике имени олимпийской чемпионки Алины Кабаевой стал символом признания российской школы и академии "Небесная грация", - сказал Мандзела. - Мы верим, что накопленный опыт и растущий интерес общества позволят Конго в ближайшие годы создать сильную гимнастическую школу и воспитать новых чемпионов".

При поддержке академии и Africa Centrum сборная Конго по художественной гимнастике уже прошла три учебно-тренировочные стажировки в России. Кроме того, команда приняла участие в фестивале "Алина", который проводился на федеральной территории Сириус.

В Africa Centrum отмечают рост популярности гимнастики в Республике Конго: начинают работать новые секции и клубы, появляется интерес в школах, обсуждается открытие специализированных гимнастических центров. Второй национальный турнир рассматривается как основа для выхода на региональный и континентальный уровень. В организации рассматривают спорт как стратегический инструмент культурного и образовательного сотрудничества, а также считают, что, поддерживая развитие гимнастики в стране, Africa Centrum способствует появлению будущих чемпионов и созданию новых площадок для двустороннего взаимодействия.