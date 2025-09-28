Волейбольный клуб "Динамо - Ак Барс" выиграл Кубок Победы среди женских команд

В финальном матче казанская команда победила петербургскую "Ленинградку"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Казанский волейбольный клуб "Динамо - Ак Барс" одержал победу над петербургской "Ленинградкой" в финальном матче Кубка Победы среди женских команд. Встреча прошла в Одинцове.

Встреча закончилась со счетом 3-2 (19:25, 25:20, 25:22, 28:30, 15:8) в пользу казанской команды. В матче за третье место "Заречье-Одинцово" со счетом 3-1 (25:19, 25:19, 19:25, 25:17) обыграло московское "Динамо".

В турнире принимали участие восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата страны. На первом этапе они были разбиты на две группы, из которых в полуфинал вышли по две лучшие команды.

Кубок Победы приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящен памяти советского волейболиста, тренера и функционера Владимира Саввина.