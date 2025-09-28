Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в составе москвичей забили Манфред Угальде (10-я минута) и Жедсон Фернандеш (36, 64).

"Спартак" не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. На этом отрезке команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.

На скамейке "Спартака" отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей "Спартака" в РПЛ и Фонбет - Кубке России.

"Пари НН" остается единственной командой РПЛ, которая не играла вничью в текущем сезоне. При этом у команды две победы и восемь поражений в чемпионате.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков. У "Пари НН" 6 очков и 15-е место. В следующем туре "Спартак" в гостях встретится с лидирующим московским ЦСКА, команды разделяют 3 очка. "Пари НН" на выезде сыграет против "Сочи". Обе встречи состоятся 5 октября.