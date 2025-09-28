МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы в составе москвичей забили Манфред Угальде (10-я минута) и Жедсон Фернандеш (36, 64).
"Спартак" не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. На этом отрезке команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.
На скамейке "Спартака" отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского "Динамо" (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей "Спартака" в РПЛ и Фонбет - Кубке России.
"Пари НН" остается единственной командой РПЛ, которая не играла вничью в текущем сезоне. При этом у команды две победы и восемь поражений в чемпионате.
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков. У "Пари НН" 6 очков и 15-е место. В следующем туре "Спартак" в гостях встретится с лидирующим московским ЦСКА, команды разделяют 3 очка. "Пари НН" на выезде сыграет против "Сочи". Обе встречи состоятся 5 октября.
1
ЦСКА
10
6
3
1
21
19
8
11
2
"Локомотив"
10
5
5
0
20
21
13
8
3
"Краснодар"
10
6
2
2
20
20
7
13
4
"Зенит"
10
5
4
1
19
20
9
11
5
"Спартак"
10
5
3
2
18
17
14
3
6
"Балтика"
10
4
5
1
17
13
6
7
7
"Динамо" М
10
4
3
3
15
15
12
3
8
"Ахмат"
10
4
3
3
15
14
11
3
9
"Рубин"
10
4
3
3
15
13
15
-2
10
"Крылья Советов"
10
3
3
4
12
16
19
-3
11
"Ростов"
10
2
4
4
10
8
12
-4
12
"Динамо" Мх
10
2
4
4
10
5
11
-6
13
"Оренбург"
10
1
4
5
7
13
21
-8
14
"Акрон"
10
1
4
5
7
12
17
-5
15
"Пари НН"
10
2
0
8
6
8
20
-11
16
"Сочи"
10
0
2
8
2
5
24
-19