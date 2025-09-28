Встреча завершилась со счетом 2:1

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. "Барселона" дома со счетом 2:1 обыграла "Реал Сосьедад" в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жюль Кунде (43-я минута) и Роберт Левандовский (59). У "Реал Сосьедад" отличился Альваро Одриосола (31).

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в заявку на матч, однако остался на скамейке запасных. В текущем сезоне россиянин провел за клуб два матча, не отметившись результативными действиями.

"Барселона" благодаря победе возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 19 очков и на один балл обошли идущий вторым "Реал". "Реал Сосьедад" занимает 17-е место турнирной таблицы с 5 очками. В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет с "Севильей" 5 октября, "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Райо Вальекано".