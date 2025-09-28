Церемония открытия III Игр стран СНГ прошла в азербайджанской Гяндже

Соревнования завершатся 8 октября

ГЯНДЖА /Азербайджан/, 28 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ прошла в воскресенье вечером в Гяндже. Местом проведения мероприятия стал введенный накануне в эксплуатацию новый стадион.

Официальная церемония открытия началась с поднятия государственного флага Азербайджана, после чего стартовал парад участников Игр. Флаг России несли боксеры Юстина Ануфриева и Максим Соболев. Всего в Играх стран СНГ планируют принять участие около 2 400 спортсменов из стран Содружества Независимых Государств, а также из Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции.

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

Заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов озвучил обращение генерального секретаря Сергея Лебедева к организаторам, участникам и гостям и выразил уверенность, что III Игры стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества и послужат дальнейшему укреплению сотрудничества.

После этого состоялась церемония приведения к присяге участников Игр стран СНГ: спортсменов, тренеров и судей. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил III Игры стран СНГ официально открытыми. После этого под звуки официальной песни Игр был поднят флаг СНГ.

Церемония открытия продолжилась театрализованным представлением, рассказывающем об истории и культурных традициях Азербайджана. В небо были выпущены белые голуби, символизирующие мир. Церемония открытия завершилась дрон-шоу и грандиозным фейерверком.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых будет разыграно 505 комплектов медалей. Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.