По данным газеты, новое правило может вступить в силу со следующего сезона

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер. Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, согласно нововведению, если вратарь отразит удар с 11-метровой отметки, то после этого будет назначаться удар от ворот. Отмечается, что пока остается непонятным, как трактовать ситуацию, если мяч попадет в штангу или перекладину.

Новое правило может вступить в силу со следующего сезона. Соответственно, оно не будет распространяться на чемпионат мира 2026 года. Однако для его введения необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который имеет исключительное право для изменения правил в футболе. Как уточняет издание, организация уже отклонила введение нового правила после консультаций с клубами и ассоциациями.