Российские спортсмены также могут получить звания и разряды, сообщил ТАСС заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов

ГЯНДЖА /АЗЕРБАЙДЖАН/, 29 сентября. /ТАСС/. Для российских спортсменов, добившихся побед на Играх стран СНГ, предусмотрены денежные выплаты. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, прилетевший в Азербайджан в качестве руководителя российской спортивной делегации.

"В 2019 году было принято решение о проведении Игр стран СНГ, оно было инициировано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, - рассказал Морозов. - С тех пор были проведены Игры стран СНГ сначала у нас в Казани в 2021 году, а потом в Белоруссии в 2023-м. На всех этих Играх у наших спортсменов была задача показать высокие спортивные результаты и бороться за общекомандный зачет. И, в принципе, мы и здесь, в Азербайджане, начали уже неплохо, в нашем активе уже больше 10 золотых медалей".

"Игры стран СНГ - это полноценное международное соревнование, спортсмены из более чем 10 стран приехали в Азербайджан, будет конкурентная настоящая борьба. В Играх стран СНГ принимают участие молодые атлеты, им очень важно получить международный опыт, познакомиться со своими сверстниками, тренерам - обменяться опытом и почерпнуть что-то новое. Российские спортсмены получат возможность не только проявить свои лучшие качества, но и решить задачи для получения званий и разрядов. Предусмотрены выплаты за победу", - добавил заместитель министра спорта РФ.

После двух медальных дней сборная России уверенно занимает первое место в командном зачете, имея в активе 13 золотых, 2 серебряные и две бронзовые награды. III Игры стран СНГ пройдут на 12 площадках в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки.

"Обязательно побываю во всех городах, где будут выступать наши атлеты, осмотрю спортивные объекты Азербайджана, познакомлюсь с местными специалистами, руководителями, поделимся опытом в подготовке и проведении международных соревнований", - отметил Морозов.

"Нам также важно познакомиться с городом Гянджа, который, как я понимаю, становится второй спортивной столицей Азербайджана после Баку. Гянджа серьезно подготовилась к проведению Игр, были построены новые спортивные объекты. Неподалеку от Гянджи, в Мингячевире, на объекте еще спортивного наследия СССР, будут проходить соревнования по гребле. Здесь тренировались советские спортсмены, а сейчас приезжают на спортивные мероприятия российские гребцы", - заключил собеседник ТАСС.