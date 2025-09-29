Матеус Алвес заявил, что ЦСКА нельзя терять настрой после выхода на первое место в РПЛ

Армейцы победили "Балтику" и возглавили таблицу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА должны сохранять концентрацию после того, как команда вышла на первое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес.

В воскресенье ЦСКА дома победил калининградскую "Балтику" со счетом 1:0 и возглавил таблицу.

"Была очень хорошая игра с "Балтикой", - сказал Алвес. - Мы могли забить еще в первом тайме. Ждали, конечно, больше голов. Но мы все равно очень довольны победой и тем, что стали лидером чемпионата".

"Каковы шансы стать чемпионом России? До конца чемпионата еще долго, мы не должны терять настрой, нужно идти от игры к игре. Надо показать еще несколько хороших игр, чтобы достичь результата", - добавил Алвес.

ЦСКА с 21 очком в 10 матчах лидирует в таблице РПЛ. У ближайших преследователей - московского "Локомотива" и "Краснодара" - на одно очко меньше.