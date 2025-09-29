Ей было 46 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая умерла во сне. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее Федерация бокса России сообщила о смерти Синецкой в возрасте 46 лет.

"Ирина умерла во сне. Причины устанавливаются, возможно, тромб", - сказал собеседник агентства.

Синецкая была 11-кратной чемпионкой России. Также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.