Доказала, что женский бокс может быть зрелищным. Умерла Ирина Синецкая

Многократной чемпионке мира, Европы и России было 46 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Самая титулованная российская спортсменка в женском боксе, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет. Ее уход стал неожиданным, внезапным и непростым для боксерского сообщества. По словам источника ТАСС, спортсменка умерла во сне. Причиной мог стать тромб.

Легенда ринга

Синецкая родом из села Кочубеевское Ставропольского края. В большой спорт она пришла в конце 1990-х годов, когда женский бокс только начинал развиваться в России. Уже в 2001 году Синецкая завоевала свое первое золото чемпионата мира, а затем еще дважды поднималась на высшую ступень пьедестала мировых первенств - в 2002 и 2006 годах.

На европейской арене Синецкая пять раз становилась чемпионкой континента, выигрывая в двух весовых категориях - до 66 кг и до 75 кг. В составе национальной сборной России она выступала более десяти лет, оставаясь ее лидером и капитаном. За карьеру спортсменка 11 раз становилась чемпионкой России по боксу, что не удавалось никому.

Ученица ставропольской школы бокса

Главным наставником Синецкой был заслуженный тренер России Виктор Веселов, возглавлявший ставропольскую детско-юношескую спортивную школу единоборств и в разные годы работавший старшим тренером женской сборной страны. Под его руководством Синецкая сделала первые шаги в профессиональном боксе и достигла высот на мировом уровне.

Синецкая окончила факультет физической культуры Ставропольского государственного университета в 2007 году, что позволило ей сочетать спортивную карьеру с педагогическими знаниями. В национальную сборную она вошла в 2001 году и выступала в ней до 2012-го, а карьеру завершила в 2014 году.

Уникальность и вклад в развитие женского бокса

Специалисты отмечают ее универсальность: Синецкая успешно выступала в разных весовых категориях - от средней до тяжелой. Ее отличали агрессивная, зрелищная манера ведения боя, при этом высокая техника и дисциплина.

Она стала одной из первых российских спортсменок, доказавших, что женский бокс может быть зрелищным и профессиональным. Благодаря ее победам и харизме интерес к женскому боксу в стране заметно вырос, а сама дисциплина получила признание на международной арене.

Многие молодые спортсменки называли ее своим примером. Ее путь вдохновлял девушек, решившихся заняться боксом в то время, когда этот вид спорта считался преимущественно мужским.

"Ирина Синецкая - не просто чемпионка, а целая эпоха в истории российского женского бокса. Ее победы открыли дорогу для целого поколения спортсменок", - отметили в Федерации бокса России.