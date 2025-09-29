Боксер Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба

Ранее стало известно, что спортсменка умерла на 47-м году жизни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Виктор Веселов.

Как ранее сообщал ТАСС, Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне.

"Оторвался тромб, - сказал Веселов. - В последнее время спортом не занималась. Помогала тренерам. Жила в селе Кочубеевское, в Ставропольском крае".

Синецкая была 11-кратной чемпионкой России, пятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.