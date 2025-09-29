Бразильский футболист ЦСКА Алвес назвал холод единственной сложностью в Москве

По словам полузащитника, он хорошо адаптировался в городе

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отлично адаптировался в Москве, единственной сложностью для него является холод. Об этом Алвес рассказал ТАСС.

"Я очень хорошо себя чувствую, адаптировался. Единственная сложность, что иногда холодно. Но это вообще минимум, что может быть", - сказал Алвес.

Ранее он выступал за бразильский "Сан-Паулу". "Что касается чемпионатов России и Бразилии, то нет того, который лучше. В каждом есть свои особенности. У Бразилии свои, у России - свои", - отметил футболист.

Алвесу 20 лет, он выступает за ЦСКА с июля 2025 года. В текущем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах.