Виктор Веселов отметил, что она была одной из самых талантливых представительниц вида спорта

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тренер трехкратной чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой Виктор Веселов эмоционально воспринял смерть своей подопечной. Об этом он рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне.

"Команда ее всегда уважала, поддерживала, - сказал Веселов. - Такие спортсмены уходят... Ее фотографии стоят, смотрю, слезы наворачиваются. Вчера я чуть переборщил с эмоциями. Да, она не выступила на Олимпиаде, потому что набрала вес. Она была одной из самых талантливых".

Синецкая была 11-кратной чемпионкой России, пятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.