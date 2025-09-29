Встреча состоится 1 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Павел Кукуян назначен главным судьей матча пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу между "Пари НН" и московским "Спартаком". Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По информации "Спорт-Экспресса", это самое длительное наказание за неверное решение, принятое в сезоне-2025/26.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде 1 октября. Последним матчем, на котором работал Кукуян, была встреча 7-го тура Мир - РПЛ между московским ЦСКА и "Краснодаром" (1:1), которая состоялась 31 августа. По итогам матча экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение не назначать пенальти в ворота "Краснодара" в конце второго тайма. Кукуян в этой встрече был арбитром VAR (видеоассистент рефери).

Из-за ремонта на стадионе "Пари НН" проводил первые домашние матчи текущего сезона на аренах в Саранске, Казани и Грозном. Команда вернется на домашний стадион в матче со "Спартаком".

В других матчах тура группового этапа, которые пройдут с 30 сентября по 2 октября, главными судьями выступят: Иван Абросимов, который обслужит матч между московским "Локомотивом" и ЦСКА, Антон Фролов отработает на игре "Краснодара" и московского "Динамо", Владислав Целовальников назначен на поединок казанского "Рубина" и петербургского "Зенита", Михаил Черемных обслужит матч грозненского "Ахмата" и "Оренбурга", Сергей Чебан отработает на игре самарских "Крыльев Советов" и "Сочи", Максим Перезва назначен на матч между калининградской "Балтики" и тольяттинского "Акрона" и Ранэль Зияков обслужит игру махачкалинского "Динамо" и "Ростова".