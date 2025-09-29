Ранее стало известно, что ФИФА хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер

ТАСС, 29 сентября. Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Ринат Дасаев считает, что запрет добивать мяч после пенальти может плохо сказаться на зрелищности футбола. Комментарий Дасаева приводит "Спорт-Экспресс"

Ранее газета Bild сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) хочет внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив игрокам добивать мяч после того, как его отбил голкипер. Согласно нововведению, если вратарь отразит удар с 11-метровой отметки, то после этого будет назначаться удар от ворот. Новое правило может вступить в силу со следующего сезона.

"Голкиперу будет легче, но, как это скажется на зрелищности футбола, непонятно. Все эти нововведения не очень хорошо сказываются на футболе", - сказал Дасаев.