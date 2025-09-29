Ашапатов сожалеет, что на чемпионате мира по параатлетике не звучит гимн России

Четырехкратный паралимпийский чемпион назвал восстановление ПКР очень радостным и долгожданным событием

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Алексей Ашапатов сожалеет, что российские атлеты пока не могут слышать гимн страны на чемпионате мира в Индии. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские параатлеты на данный момент завоевали две медали чемпионата мира в Нью-Дели. Победителями стали мировой рекордсмен в толкании ядра Денис Гнездилов в классе F40 (люди с низким ростом) и Альберт Хинчагов, также выступающий в толкании ядра (F37, нарушение координации). Чемпионат мира по легкой атлетике, который проходит в Индии, мог стать первым турниром, на котором россияне могли выступить с гимном и флагом страны, однако организаторы соревнований не имеют возможности внести изменения в протокол.

"Сейчас наша паралимпийская сборная по легкой атлетике находится на чемпионате мира в Индии, но, к сожалению, пока на них решение Международного паралимпийского комитета не распространяется, а так хотелось, чтобы уже сегодня наши ребята, получая медали, слушали наш российский гимн", - рассказал Ашапатов.

Комментируя решение Международного паралимпийского комитета о полном восстановлении статуса Паралимпийского комитета России, Ашапатов отметил: "Очень радостное и долгожданное событие для всех наших паралимпийцев - уже девять лет мы были отстранены, и все это время политическая ситуация и предвзятое отношение к нашей сборной не давали нас восстановить. Но слава богу, что решение о восстановлении принято".

Ашапатов является четырехкратным победителем Паралимпийских игр, многократным чемпионом и рекордсменом мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в метании диска и толкании ядра, награжден орденом Почета и орденом Дружбы.