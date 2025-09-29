Встреча состоится 30 сентября в Казахстане

АЛМА-АТА, 29 сентября. /ТАСС/. Матч основного этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала" является историческим как для "Кайрата", так и для всего Казахстана. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

"Конечно, матч для нас всех исторический, для всего Казахстана, для клуба, для тренеров и футболистов. Это матч, выходящий за рамки обычного, - сказал Уразбахтин. - Мы все с нетерпением ждем завтрашнюю игру. Футбольный праздник пришел в нашу страну. Мы очень рады, что такой клуб, как "Реал", приехал в Казахстан. Мы были рады и на жеребьевке, но вдвойне обрадовались, что команда едет к нам. С большим трепетом и надеждами ждем, рады этому событию".

Также главный тренер "Кайрата" прокомментировал влияние долгого перелета "Реала" в Казахстан и поражение мадридского клуба от "Атлетико" со счетом 2:5, которое случилось 27 сентября в рамках чемпионата Испании.

"Мне кажется, что "Реал" - это гранд, самый узнаваемый клуб в мире, они это прекрасно понимают, что смысл везти второй состав, ведь команда здесь не была никогда, - отметил Уразбахтин. - Поэтому приехали все футболисты, в Казахстане много болельщиков "Реала". Что касается поражения от "Атлетико", то они бывают, это может сыграть против нас, они выйдут более мотивированными, постараются реабилитироваться".

"Если говорить об усталости. Там футболисты собраны с большим опытом, они привыкли справляться с большим давлением, привыкли играть через два дня на третий. Не думаю, что это скажется. Надеяться на то, что будут уставшими, - не думаю [что нужно]. Нам нужно думать в первую очередь о себе, о том, как мы будем играть, выбрать матч-план", - добавил он.