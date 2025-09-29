Прежде это удавалось Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Испанец Карлос Алькарас стал пятым игроком в XXI веке, который дошел до 10 финалов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в течение одного сезона.

Прежде подобное начиная с 2000 года удавалось швейцарцу Роджеру Федереру (7 раз), испанцу Рафаэлю Надалю, сербу Новаку Джоковичу (оба - по 5) и британцу Энди Маррею (1).

В 2025 году Алькарас выиграл 7 турниров, являясь рекордсменом по этому показателю. Он стал победителем двух турниров Большого шлема - Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США, завоевал титулы "Мастерсов" в Монте-Карло, Риме и Цинциннати, а также на соревнованиях в Роттердаме и Лондоне. Испанец проиграл в финалах Уимблдона и турнира в Барселоне.

В понедельник Алькарас обыграл норвежца Каспера Рууда (3:6, 6:3, 6:4) в полуфинале турнира в Токио. За титул он поспорит с американцем Тейлором Фритцем, которому 21 сентября проиграл на Кубке Лейвера (3:6, 2:6). Финал пройдет во вторник.