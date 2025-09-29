Спектакль поставил заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов впервые принял участие в театральном спектакле "Неформат", в котором необычно все: режиссер, сюжетная линия и ее воплощение. Поставил спектакль не профессиональный режиссер, а действительный государственный советник первого класса, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский.

Перед спектаклем, сыгранным в этот раз в театре в Хамовниках, Барщевский честно говорит зрителям о том, что они увидят. "Очень не люблю эффект обманутых ожиданий. Хочу и вас предостеречь. То, что вы увидите, не есть спектакль в обычном значении этого слова. Все будет не так, все не по правилам. От Марка Розовского как-то я услышал фразу Пушкина: "Судить автора надо по тем законам, которые он сам установил". Я установил на сегодняшний вечер закон - неформат", - сказал он со сцены. Перед окончанием спектакля Барщевский снова появляется перед зрителями и призывает их думать, осознавая, что абсолютной истины в оценке, характеризующей с хорошей и плохой стороны того или иного исторического героя, нет. Ведь эту постановку он как-то называл "спектаклем для умных".

На сцене занято минимальное количество актеров, изображающих, соответственно, постаревшую актрису и молодого художника, которые спорят друг с другом по жизненным вопросам: об отношениях между детьми и родителями, роли денег. В этот раз на сцене роль народной артистки играла Евдокия Германова, а роль режиссера исполнил сам Барщевский (порой вместе с ним в этой роли играет и один из ведущих актеров театра у Никитских ворот Денис Юченков). Авторский текст сплетается с импровизацией в виде позиции постановщика спектакля по актуальным темам современности.

Особенностью спектакля является участие в нем специально приглашенного гостя, которым в этот раз стал Фетисов. Он был не единственным человеком из мира хоккея, посетившим театр. Посмотреть постановку, несмотря на плотный график игр Континентальной хоккейной лиги, приехали Джереми Рой из ЦСКА, Александр Беляев и Никита Ефремов из "Спартака".

"Ничего нового я на сцене не говорю"

"Мной была написана пьеса, которую я показал одному режиссеру, второму, и оба сказали, что, Миша, это невозможно поставить. Третий мне ответил, хочешь, поставь сам. Вы увидите в этом спектакле, что это совсем не то, что обычно делают в театрах, - рассказал ТАСС перед спектаклем Барщевский. - Вроде бы всем понравилось. Потом я придумал такую функцию под названием "говорящий гость". Это человек, который до этого не видел спектакля, выходит на сцену и участвует в обсуждении некоторых вопросов, которые в спектакле поднимаются. Никакого текста у них нет, задач перед ними не ставятся, они говорят то, что думают. Единственное, я говорю гостю только название тем, о которых пойдет речь".

Барщевский действительно три раза приглашал Фетисова под аплодисменты на сцену и обсуждал с ним такие темы, как семья (отмирает ли она или нет), война (почему люди все время воюют, хотя считается, что война - это плохо), деньги и слава. Режиссер спрашивал гостя и актеров, как он дошел до такой жизни.

Барщевский объяснил, почему пригласил Фетисова участвовать в этом спектакле. "Он мой друг, очень умный человек, с разнообразной биографией", - отметил он.

Из обсуждения гостя и постановщика в пятничный вечер могло запомниться, что участники спектакля предложили каждой отечественной семье за рождение третьего ребенка давать не какой-то земельный участок, который может быть в труднодоступном месте, а дом. Сравнивая военные и спортивные сражения, Фетисов вспомнил, как легендарный тренер Анатолий Тарасов призывал его и остальных тогда еще детей играть за четыре буквы на свитере впереди, а не за свою фамилию на спине. В беседе же о деньгах и славе Барщевский допустил, что, занимаясь каким-то серьезным делом, надо думать о перспективах и карьере, а деньги найдут человека сами. В противном случае ничего не получится.

До Фетисова в этом спектакле в качестве гостя участвовала автор многих знаменитых на всю страну песен Лариса Рубальская. А в следующем спектакле, 12 октября, гостем будет известный пианист и дирижер Сергей Жилин.

"В последний раз на сцене я был в Большом театре, когда мы поздравляли Александру Пахмутову (композитор, народная артистка СССР - прим. ТАСС) с ее юбилеем, и мы, легенды отечественного спорта, пели ее песни, которые нас вдохновляли. Здесь же другой формат. Ничего нового я не сказал на сцене. Я общаюсь постоянно с людьми, получаю вопросы, на которые отвечаю. Врасплох меня не застали на сцене, публичность для меня - это нормальная история, всегда приходилось из своей жизни что-то рассказывать", - поделился с ТАСС впечатлением от участия в спектакле Фетисов.