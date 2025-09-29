Лидер Первой лиги сыграл вничью с футболистами ульяновской "Волги"

ТАСС, 29 сентября. Костромской "Спартак" со счетом 1:1 сыграл вничью с ульяновской "Волгой" в домашнем матче 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги).

У хозяев гол забил Артур Гарибян (90-я минута). В составе гостей отличился Георгий Уридия (4). На 67-й минуте с поля был удален футболист "Волги" Руслан Шагиахметов.

"Спартак" из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 11 матчей. Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре - от воронежского "Факела" (0:1).

Костромской "Спартак" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 27 очков. "Волга" расположилась на 12-й строчке, набрав 12 очков.

В следующем туре "Спартак" встретится в гостях с "Уфой", а "Волга" на выезде сыграет с воронежским "Факелом". Обе встречи пройдут 4 октября.