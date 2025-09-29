Матч чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Овьедо" перенесен из-за непогоды

Матч, который должен был начаться в Валенсии 29 сентября в 22:00 мск, перенесен на 30 сентября (21:00 мск)

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Матч чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Овьедо" перенесен из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги.

Матч должен был начаться в Валенсии 29 сентября в 22:00 мск, было принято решение перенести начало игры на 30 сентября 21:00 мск.

В понедельник Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в ряде регионов страны из-за сильных ливней. Как говорится на сайте метеослужбы, на востоке королевства из-за дождей уровень тревоги повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность). Ливни уже привели к затоплениям, в результате чего было перекрыто движение по ряду дорог. Также наблюдаются проблемы с железнодорожным сообщением. Кроме того, из-за непогоды в ряде населенных пунктов Валенсии и Каталонии отменили занятия.

"Валенсия" находится на 12-м месте в чемпионате, на счету команды 8 очков. "Овьедо" располагается на предпоследнем, 19-м месте с 3 очками.